منظمة دانماركية تُنفذ برنامجًا توعويًا من مخاطر الألغام في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 13 أغسطس 2018, 05:25 مساء
عمليات جمع طن من الألغام في سرت

تبدأ منظمة دنماركية برنامجًا توعويًا من مخاطر الألغام ومخلفات الحروب في مدينة سرت بالتعاون مع المجلس البلدي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عضو المجلس البلدي سرت المكلف بملف المنظمات الدولية، المهندس أبوبكر الجلاب، اليوم الإثنين مع مسؤولي فرق العمل بالمنظمة الدنماركية لنزع الألغام، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آلية عمل المنظمة للتنسيق بين المجلس البلدي والمنظمات العاملة بالمدينة.

التخلص من طنين من مخلفات الحرب والألغام في سرت

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي لـ«بوابة الوسط» إنه جرى الاتفاق على أن تنطلق المنظمة الدنماركية لنزع الألغام في البرنامج التوعوي من مخاطر الألغام ومخلفات الحروب.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول متابعة مشاريع الصيانة التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المدينة المتعلقة بصيانة عدد من المدارس التعليمية والمرافق الصحية.

جمع طن من الألغام في سرت

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