التجمع الوطني الليبي يعقد مؤتمره العام الثاني بطرابلس الأربعـاء المقبل

المؤتمر التأسيسي الأول للتجمع الوطني الليبي

يعقد التجمع الوطني الليبي مؤتمره العام الثاني بعد غدٍ الأربعاء في العاصمة طرابلس، تحت شعار «وطن واحد يسع الجميع».

وقال مصدر من الأمانة العامة للمؤتمر في اتصال بـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن المؤتمر سيناقش من خلال مجموعات عمل «الوضع الحالي في ليبيا، بجوانبه السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكريّة والاجتماعيّة، إلى جانب الاستعدادات للاستحقاقات القادمة، واعتماد الهيئة العلياوالأمانة العامة للمؤتمر».

وليامز تناقش الأوضاع السياسية مع أمين التجمع الوطني

وأعلن عن تأسيس التجمع الوطني الليبي من مدينة طبرق صيف 2015، بمبادرة من مجموعة شبابية من داخل ليبيا وخارجها، وعقد مؤتمره العام التأسيسي الأول بمدينة الأصابعة العام قبل الماضي.

وتعرّف وثائق التأسيس بأن التجمع «تنظيم سياسي وطني، يتجاوز الانتماء الأيدلوجي والقبلي والجهوي، هادفًا إلى بناء دولة وطنية حرة ومدنية وديمقراطية، وفق ثوابت سيّاسيّة محدّدة في إعلان تأسيسه».

انطلاق أعمال المؤتمر التأسيسي للتجمع الوطني الليبي بالأصابعة