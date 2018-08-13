بالأسماء.. ترحيل 12 مهاجرًا مصريًا بينهم امرأة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 04:45 مساء
مهاجرون مصريون يجرى ترحيلهم (جهاز مكافحة الهرجة غير الشرعية)

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الإثنين، ترحيل 12 مهاجرًا غير شرعي من ليبيا إلى بلدهم عبر مطار معيتيقة الدولي مرورًا بمطار تونس قرطاج وصولاً إلى مطار الإسكندرية.

وأشار بيان للجهاز فرع طرابلس عبر «فيسبوك» إلى أن الجهاز رحّل 12 مهاجرًا غير شرعي من خلال العودة الطوعية من نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس بطريق السكة.

وأضاف أن عملية الترحيل جرت بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة«IOM».

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وتابع أن المرحلين هم: «حمدي عبدالفتاح أحمد محمد، ووليد شوقي مهدي عبدالسلام أبوالنيل، وكارم شعبان محمد إبراهيم، وآدم محمود مسعد الذيب، ووليد عمرو مهدي إبراهيم، ومختار هلال كامل سلامة، وعمرو عبدالمحسن رمضان إبراهيم، ووائل صلاح أمين الأدهم، وحسان عامر عبدالكريم، ورمضان راشد محمد، وأحمد محمد محمود عبدالعليم، وصباح أحمد محمود يوسف».

وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رحَّل في وقت سابق العشرات من المهاجرين غيرالشرعيين إلى دولهم من الجنسيتين المغربية والجزائرية، ومن نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بطريق السكة.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

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