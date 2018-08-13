السراج يعتمد أوراق السفراء الجدد لألمانيا وفـنلندا وجورجيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 04:40 مساء
مراسم اعتماد السفراء الجدد (حكومة الوفاق)

تسلَّم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد كلٍ من «أوليفرأوقشنا» سفيرًا فوق العادة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، و«لينا جارد ديمستر» سفيرًا لجمهورية فلندا، و«الكسندر نالباندوف» سفيرًا فوق العادة لجمهورية جورجيا، وذلك بحضور زير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة.

وألقى السفراء الجدد خلال الاحتفالية، التي أقيمت بمقرالمجلس في العاصمة طرابلس، كلمات عبّروا فيها عن «شكرهم لرئيس المجلس الرئاسي على حسن الاستقبال والضيافة وقبول أوراق اعتمادهم»، وفق بيان لحكومة الوفاق الوطني.

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وأشار البيان إلى أنّ السفراء الجدد أكدوا دعم دولهم لحكومة الوفاق الوطني وللمسار الديمقراطي، وجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، معربين عن تطلع بلدانهم لتطوير علاقات التعاون المشترك مع ليبيا في كافة المجالات.

فيما أعرب السراج عن «سعادته لاستلام أوراق اعتماد سفراء هذه الدول الصديقة، مثمناً مواقف بلدانهم الداعم لليبيا ولحكومة الوفاق الوطني»، داعيًا السفراء الجدد إلى «العمل على تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا دولهم».

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مراسم اعتماد السفراء الجدد (حكومة الوفاق)
مراسم اعتماد السفراء الجدد (حكومة الوفاق)
مراسم اعتماد السفراء الجدد (حكومة الوفاق)
مراسم اعتماد السفراء الجدد (حكومة الوفاق)
مراسم اعتماد السفراء الجدد (حكومة الوفاق)
مراسم اعتماد السفراء الجدد (حكومة الوفاق)
مراسم اعتماد السفراء الجدد (حكومة الوفاق)
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