الحكم المحلي: المجالس البلدية المنتهية ولايتها «لجان تسييرية»

من الانتخابات البلدية في الزاوية. (أرشيفية: الإنترنت)

قررت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، الإثنين، استمرار عمل المجالس البلدية المنتهية ولايتها كلجان تسييرية إلى حين إجراء الانتخابات.

ونوهت الوزارة، في رسالة رسمية إلى عمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية والتسييرية، إلى أن هذا القرار جاء استنادًا إلى «كتاب رئيس المجلس الرئاسي بشأن استمرارية عمل المجالس البلدية المنتهية ولايتها كمجالس تسييرية».

كان السراج عقد اجتماعًا، صباح السبت، مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات مجالس البلديات، سالم بن تاهية، وأكد ضرورة الالتزام قدر الإمكان بمواعيد انتخابات المجالس البلدية بمختلف مناطق ليبيا.