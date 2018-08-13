بالصور.. «الليبية للاستثمار» تباشر عملها من المقر الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 02:48 مساء
سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن طرابلس تحيط بالمقر الجديد للمؤسسة الليبية للاستثمار. (بوابة الوسط)

أعلن مصدر مسؤول في المؤسسة الليبية للاستثمار أن المؤسسة بدأت في مباشرة أعمالها من مقرها الجديد بالمدينة السياحية بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن «المؤسسة باتت تحت تأمين وحماية مديرية أمن طرابلس».

كانت «الليبية للاستثمار» كشفت، الأربعاء الماضي، أن مسلحين تابعين لكتيبة النواصي التي تقوم بحماية البرج الذي تتخذ منه المؤسسة حاليًّا مقرًّا لها قاموا بمنع موظفي المؤسسة من الانتقال إلى «مقر آخر مستقل وأكثر ملاءمة».

وعبَّـرت المؤسسة في بيان عن «الرغبة في نقل بعض إداراتها إلى مقر آخر مستقل وأكثر ملاءمة من الناحية الأمنية، إلا أن المسلحين منعوا الموظفين من الانتقال».

وفي يوليو الماضي، أعلنت المؤسسة أن شهود عيان شاهدوا مجموعة تابعة لـ«كتيبة النواصي» خطفت مدير الشؤون المالية بالمؤسسة، هيثم الهادي، بعد نهاية دوام عمله في طرابلس.

اقرأ أيضًا: «الليبية للاستثمار»: مسلحون يمنعون موظفي المؤسسة من الانتقال إلى مقر مستقل

سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن طرابلس تحيط بالمقر الجديد للمؤسسة الليبية للاستثمار. (بوابة الوسط)
سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن طرابلس تحيط بالمقر الجديد للمؤسسة الليبية للاستثمار. (بوابة الوسط)
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