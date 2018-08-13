«النواب» يؤجل جلسة التصويت على قانون الاستفتاء إلى الغد

إحدى جلسات مجلس النواب. (ارشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، تعليق جلسة التصويت على قانون الاستفتاء على مسوَّدة الدستور إلى يوم غدٍ الثلاثاء.

وقال بليحق إن الجلسة عُقدت بحضور 91 نائبًا برئاسة النائب الأول فوزي النويري، وتم تعميم الرأي القانوني للهيئة الاستشارية بخصوص النصاب اللازم للتصويت على قانون الاستفتاء خلال الجلسة.

كانت عضوة مجلس النواب، سلطنة المسماري، قالت في تصريح إلى «بوابة الوسط» في وقت سابق اليوم، إن اللجنة الاستشارية أصدرت قرارًا ينص على أن قانون الاستفتاء يحتاج إلى أغلبية مطلقة للتصويت عليه.

من جهته، أوضح النائب إسماعيل الشاعر أن «الرأي القانوني للجنة كان أن قانون الاستفتاء لا يحتاج إلى أغلبية موصوفة، بل يحتاج إلى أغلبية مطلقة، أي (50+1) من عدد الحاضرين».