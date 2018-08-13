بدء وصول النواب لجلسة التصويت على قانون الاستفتاء

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 13 أغسطس 2018, 12:56 مساء
إحدى جلسات مجلس النواب. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصدر نيابي بدء توافد النواب إلى مقر مجلس النواب لحضور جلسة للتصويت على قانون الاستفتاء، منوهًا إلى وصول 47 نائبا إلى مدينة طبرق قادمين من طرابلس.

وقال عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، «حضر بالفعل عدد كبير من النواب الآن إلى مقر المجلس، كما حضر النائب الأول، ولم يصل رئيس المجلس عقيلة صالح بعد».

وأضاف: «تم توزيع الفتوى القانونية حول النصاب المطلوب للتصويت على القانون، وقد نصت الفتوى على أن قانون الاستفتاء لا يحتاج إلى أغلبية موصوفة، بل يحتاج إلى أغلبية مطلقة أي (50+1) من عدد الحاضرين».

كانت عضوة مجلس النواب، سلطنة المسماري، قالت في وقت سابق إن اللجنة الاستشارية أصدرت قرارًا ينص على أن قانون الاستفتاء يحتاج إلى أغلبية مطلقة للتصويت عليه.

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