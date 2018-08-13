استقرار الدولار وتراجع اليورو والإسترليني بالسوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 12:40 مساء

سجل سعر صرف الدولار استقرارًا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء، لكن اليورو والجنيه الإسترليني سجلا تراجعًا في تعاملات اليوم الإثنين.

وحافظ الدينار على المستوى الذي أغلق عنده أمس، مسجلاً 6.26 دينار، وفق متداولين ووسطاء بالسوق السوداء.

أما اليورو فقد انخفض إلى 7.10 دينار اليوم، مقابل 7.13 دينار أمس، وكذلك تراجع الجنيه الإسترليني إلى 7.88 دينار مقارنة بـ7.90 دينار، بفارق 3 قروش وقرشين اثنين لكل من العملتين على الترتيب.

ولا تزال الأوساط الاقتصادية والمصرفية تترقب إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرى وضعه بالتنسيق بين حكومة الوفاق والمصرف المركزي، ويتضمن عدة آليات، من بينها فرض رسوم على النقد الأجنبي.

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