الوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية تعود إلى الخدمة

محطة كهرباء الخليج البخارية. (أرشيفية: الإنترنت)

أُعيد تشغيل الوحدة الأولى لمحطة كهرباء الخليج البخارية في سرت، الأحد، بعد انتهاء أعمال العمرة والصيانة السريعة.

وقال أحد مهندسي إدارة الإنتاج بالمحطة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الوحدة الأولى بالمحطة دخلت الشبكة العامة بإنتاجية وصلت لـ 240 ميغاوات، وستساهم في تخفيف طرح الأحمال بالشبكة.

وتعد الوحدة الأولى بالمحطة من بين أربع وحدات متوقفة منذ العام 2014، وتعتبر محطة كهرباء الخليج البخارية بسرت من أكبر المشاريع التنموية للكهرباء في ليبيا.

وتبلغ تكلفة المشروع مليار وثمانمئة مليون دينار، وتشرف على تنفيذه منذ العام 2009 شركة «بكتل» الأميركية، وشركات فرنسية وتركية وكورية، ووصلت نسبة الإنجاز بالمشروع 68 %.