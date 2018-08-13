لجنة حكومية توصي بفصل مجمع عيادات سرت عن إدارة الخدمات الصحية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 13 أغسطس 2018, 12:04 مساء
مجمع عيادات سرت المركزي. (بوابة الوسط)

أوصى تقرير صادر عن اللجنة الفنية المكلفة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطنى بزيارة مجمع عيادات سرت المركزي أمس الأحد، بإمكانية فصل المجمع عن تبعيته لإدارة الخدمات الصحية ببلدية سرت.

وقال عضو اللجنة، سيف الدين الجهيمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» عقب نهاية الزيارة للمجمع والمرافق الصحية إن استقلالية مجمع العيادات سيساهم كثيرًا في تخفيف العبء عن مستشفى ابن سينا، باعتبار أن الأخير هو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدماته لأهل المنطقة.

وبيّن عضو اللجنة الفنية أن فصل المجمع المركزي سيمنحه حرية التعاقد وإبرام اتفاقات مع منظمات دولية من دول مانحة.

ونبه إلى أن الاستقلالية تعني أن تخصص له ميزانية أكبر من تلك التي تمنح له في الوقت الجاري، ليصبح قادرًا على تلبية احتياجات أكبر عدد من المواطنين، مذكرًا أنه يغطي خدمات صحية في أهم التخصصات التي يحتاج إليها المواطن بشكل يومي كالباطنة والجراحة العامة.

كان عميد بلدية سرت مختار المعداني، بحث مع رئيس وأعضاء اللجنة يوم الأربعاء الماضي المعوقات التي تواجه العمل بقطاع الصحة بشكل عام.

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