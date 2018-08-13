الأرصاد: طقس مستقر على شمال البلاد

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا مستقرًّا على مناطق الشمال، خصوصًا الساحلية مع رطوبة نسبية عالية.

وأوضحت النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن درجات الحرارة القصوى المتوقعة تتراوح بين 28 و34 مْ، بينما تكون مرتفعة نسبيًّا على مناطق الوسط والجنوب، إذ تتراوح بين 36 و41م، وتتكاثر السحب غدًا على مرتفعات جبل نفوسة -غدامس والحمادة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة متفرقة.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر غدًا على بعض المناطق خصوصًا مرتفعات جبل نفوسة، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و38مْ .

بن جواد - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وتتراوح درجات الحرارة القصوي بين 28 و33م على الساحل، وبين 35و38 مْ على الخليج والدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و40 مْ، وتسجل ارتفاعًا خلال اليومين المقبلين.