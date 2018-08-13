النهر الصناعي: هجوم مسلح على موقع السرير

آثار اعتداء سابق على المحطة 26 خط ترهونة- بوزيان. (جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي،‏ اليوم الاثنين، أن مجموعة مسلحة هاجمت، فجر اليوم، موقع السرير.

وأوضح الجهاز في بيان صحفي، نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن موقع حقل آبار السرير بمنظومة السرير سرت بنغازي تعرض لهجوم مسلح من مجموعة إرهابية، وأشار إلى «السطو على سيارات وتموين الموقع دون وقوع إصابات بين المستخدمين».

بدورها، استنكرت المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة الاعتداء، ووصفته بـ«الغاشم والإرهابي».

وتتعرض حقول آبارالمياه بمنظومة الحساونة إلى هجمات متكررة وأعمال تخريب ونهب وسرقة وصلت إلى 58 بئرًا، ما أدى إلى إهدار أكثر من ربع مليون متر مكعب يوميًّا من المياه بسبب خروج هذه الآبار عن الخدمة، علاوة على خسائر مادية تقدر بمئات الآلاف من الدنانير لإعادة تأهيلها مجددًا.