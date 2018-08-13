خبير مالي: برنامج الإصلاح الاقتصادي يدخل مرحلة «النقاش البيزنطي»

أحد اجتماعات المجلس الرئاسي والمصرف المركزي لتدارس آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قال الخبير الاقتصادي والمالي سليمان الشحومي، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي على المحك، مشيرًا إلى «أنه سيصبح نقاشًا بيزنطيًّا بعد أن أعاد الرئاسي المشروع بالكامل إلى المصرف المركزي ليقوم به».

ووصف الشحومي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإصلاح الاقتصادي بأنه «وعود بالليل ومراوغة في الصباح».

ولا يزال الترقب يسيطر على الاقتصاديين ورجال الأعمال وأعضاء في مجلس الدولة قبيل إطلاق الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل حزمة من الإجراءات من بينها تعديل سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود.

لكن الرئيس السابق لهيئة سوق المال أوضح أن: «المصرف المركزي يريد استخدام حبل الحكومة ليربطها به أما هو فلن يستطيع أن يفعل شيئًا طالما لم يجتمع مجلس الإدارة ويقر تعديل سعر الصرف أو أن تتفق الأطراف السياسية على إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لـ(المركزي)».

كان المصرف المركزي عقد اجتماعًا، الأربعاء الماضي، مع إدارات المصارف التجارية لشرح خطة فرض رسوم على النقد الأجنبي وآلية تحصيلها بسلاسة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.