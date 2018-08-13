تحديد موعد افتتاح منظومة التوريد برسوم التحصيل

متجر مواد غذائية في أحد المدن الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

تفتتح اللجنة التنفيذية للموازنة الاستيرادية، غدًا الثلاثاء، منظومة استقبال فواتير الشركات الراغبة في التوريد برسم التحصيل.

وأوضحت اللجنة أنها ستستقبل فواتير الشركات بالشروط نفسها المنصوص عليها في القرارين رقمي 505 و617 للعام 2018، شريطة ألا تكون قد حصلت على موافقة سابقة في أي بند من هذه اللجنة.

ومن المقرر أن تكون المبالغ التي ستُفتح بها بنود الاستيراد كالتالي:

* معجون الطماطم: 18 مليون دولار.

* دقيق (عبوات صغيرة للاستخدام المنزلي): 8 ملايين دولار.

* حليب مكثف دهن حيواني: 8 ملايين دولار.

* عصائر:3.5 ملايين دولار.

* خميرة مخابز: 3 ملايين دولار.

* زيت مخابز (عبوات كبيرة): 6 ملايين دولار.

يذكر أنه يجوز لكل شركة أن تتقدم بسلعة واحدة فقط، ولن تقبل أي فواتير تتجاوز قيمتها 1.5 مليون دولار، مع مراعاة الأسعار النمطية الصادرة عن اللجنة المختصة بوزارة الاقتصاد.