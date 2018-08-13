التعليم: انطلاق خدمة عرض أوراق إجابة الثانوية العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 08:36 صباحا
وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، انطلاق خدمة عرض أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الثانوية العامة منذ الساعة السابعة صباح اليوم الإثنين.

وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن هذا الإجراء يهدف إلى «التعرف على إجاباتهم ومراجعتها وتقديم التظلم والطعن».

كان جمعة أعلن في وقت سابق، فجر اليوم، أن الوزارة ستبدأ اليوم في تلقي الطعون من طلاب الشهادة الثانوية الراغبين في مراجعة أوراق الإجابة ودرجات أعمال السنة، موضحًا أن على كل طالب تقديم طعنه إلى مراقبة التعليم التابع لها.

يشار إلى نسبة النجاح في الشهادة الثانوية العامة بلغت 38.06%، و35.2% لمرحلة التعليم الفني المتوسط. فيما سجلت الشهادة الإعدادية أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات، بنسبة 54.24%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

600 حارس مخصصون لحماية رونالدو في يوفنتوس
رياضة عالمية
إدريس إلبا يعزز التكهنات بتأديته دور جيمس بوند
ثقافة وفن
فيديو بوابة الوسط | الأعتــر يدلل جمهوره الليبي في «يا دلالي»
فيديو
خلال اجتماعه مع سلامة... نصية يبدي تفاؤله بتصويت مجلس النواب على قانون الاستفتاء
ليبيا
معهد أسترالي: العنف يستنزف 26% من الناتج المحلي في ليبيا
ليبيا
عزالدين بن الأعمى لـ «الوسط»: علينا الاهتمام بالطفل الليبي وتعريفه تاريخ أجداده
ثقافة وفن
سالفيني: مستعد للقاء حفتر
ليبيا
لجنة الخبراء الأممية: المجموعات المسلحة «تهديد مباشر» للعملية السياسية في ليبيا
ليبيا
«غالاكسي نوت 9» بذاكرة عملاقة
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيوان ظريف يستقل طائرة