التعليم: انطلاق خدمة عرض أوراق إجابة الثانوية العامة

وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، انطلاق خدمة عرض أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الثانوية العامة منذ الساعة السابعة صباح اليوم الإثنين.

وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن هذا الإجراء يهدف إلى «التعرف على إجاباتهم ومراجعتها وتقديم التظلم والطعن».

كان جمعة أعلن في وقت سابق، فجر اليوم، أن الوزارة ستبدأ اليوم في تلقي الطعون من طلاب الشهادة الثانوية الراغبين في مراجعة أوراق الإجابة ودرجات أعمال السنة، موضحًا أن على كل طالب تقديم طعنه إلى مراقبة التعليم التابع لها.

يشار إلى نسبة النجاح في الشهادة الثانوية العامة بلغت 38.06%، و35.2% لمرحلة التعليم الفني المتوسط. فيما سجلت الشهادة الإعدادية أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات، بنسبة 54.24%.