«تعليم الوفاق»: اعتماد نتائج الشهادتين الإعدادية والثانوية بالخارج وتلقي طعون الطلاب مساء اليوم

وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني عادل جمعة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، أن الوزراة ستعتمد نتائج امتحانات طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية بالمدارس الليبية في الخارج على تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، بحسب تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر».

وفي تغريدة ثانية أضاف جمعة، أن الوزارة ستبدأ مساء اليوم في تلقي الطعون من طلبة الشهادة الثانوية الراغبين في مراجعة أوراق الإجابة ودرجات أعمال السنة، موضحا أن على كل طالب تقديم طعنه إلى مراقبة التعليم التابع لها.

وأ:د وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، أن الوزراة ستتعامل مع كافة الطعون المقدمة من الطلاب «بكل صدر رحب»، منوها إلى أن وزارة التعليم بحكومة الوفاق ستعلن أسماء الطلبة العشرة الأوائل في الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي يوم الخميس المقبل.

يشار إلى نسبة النجاح في الشهادة الثانوية العامة بلغت 38.06%، و35.2% لمرحلة التعليم الفني المتوسط. فيما سجلت الشهادة الإعدادية أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات، بنسبة 54.24%.