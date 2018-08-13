توزيع حصص الدقيق بالمدن والمناطق التابعة للحكومة الموقتة

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقتة، اليوم الاثنين، أن وحدة التوزيع التابعة لصندوق موازنة الأسعار باشرت توزيع حصص الدقيق على المدن والمناطق التابعة للحكومة الموقتة، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأشارت الوزارة إلى أن وحدة مبيعات مدينة بنغازي استلمت لهذا الأسبوع ثلاث حصص من الدفعة الثالثة من مادة الدقيق المخصص للمخابز بإجمالي 39505 ألف كيس جرى توزيعها علي المخابز العاملة بالمدينة.

وقالت الوزارة إن صندوق موازنة الأسعار يسعي جاهدا لحلحلت مشكلة عدم التزام أصحاب المخابز بالتسعيرة المعتمدة للرغيف الواحد، موضحة أن «جدولة الصرف للدقيق المدعوم على المخابز تأتي في إطار تمكين المواطنين من شراء رغيف الخبز بالسعر والوزن المعتمد».

وكان صندوق موازنة الأسعار، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أنه باشر في توزيع الدّقيق من مخازنه بمنطقة قنفودة على المخابز العاملة في عموم بلدية بنغازي وفق ما نشرته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت بلدية بنغازي أن عملية توزيع الدقيق على المخابز تجري تحت إشراف الجهات الأمنية وجهاز الحرس البلدي، مشيرًا إلى توزيع 17 ألف 855 كيس من الدّقيق على المخابز العاملة فى بنغازى يوم الثلاثاء الماضي.

وتشهد عدة مناطق نقصا في الخبز بسبب إغلاق بعض المخابز، بينما ارتفع سعر رغيف الخبز لدى مخابز أخرى لا تزال تعمل، نتيجة للطلب المتزايد عليها، حيث وصل سعر كيس الدقيق إلى 180 دينارا، وهو ما دفع عددا من أصحاب المخابز إلى التوقف عن العمل نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق.