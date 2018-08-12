إنتاج «أجوكو» يصل إلى 190 ألف برميل نفط يوميًّا

أحد مقرات شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي. (رويترز)

قال مسؤول بشركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، إن الشركة تنتج حاليًّا 190 ألف برميل من الخام يوميًّا، وفق ما نقلته «رويترز» اليوم الأحد.

وذكر المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الصادرات عبر ميناء الحريقة بطبرق «تسير كالمعتاد»، مشيرًا إلى تحميل ناقلة بمليون برميل يوم الخميس الماضي. ومن المتوقع أن تغادر ناقلة أخرى في الأيام القليلة المقبلة.

وتصدِّر «أجوكو» الخام من ميناء الحريقة في مدينة طبرق وهو أحد أربعة موانئ رئيسية في شرق ليبيا، عادت تبعيتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس الشهر الماضي بعد توقف عمليات التصدير لأسبوعين في يونيو.

وبلغ إنتاج شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، نحو 250 ألف برميل يوميًّا في وقت سابق من هذا العام. لكن الإنتاج كان يتذبذب بسبب مشاكل في إمدادات الكهرباء..