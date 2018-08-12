انقطاع الكهرباء لأكـثر من 15 ساعة عن أغلب أحياء طبرق

فنيو شركة الكهرباء بطبرق أثناء صيانة الكوابل. (الإنترنت)

تسبب عطل في أحد الكوابل الكهربائية المغذية لأكبر أحياء طبرق، في انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 15 ساعة عن السكان بسبب قدمه وتحمّله لقدرة كهربائية كبيرة أكبر من قدرته، بحسب مسؤول دائرة التحكم بمدينة طبرق محمد المكي.

وقال المكي لـ«بوابة الوسط» إن العطل الذي تعرض له أحد الكوابل الرئيسية المغذية لمحطتي حي النصر وجمعية النور «تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على أحياء الحرية والنصر والمختار والحدائق والزهور والتسليح وأشبيليا والقدس وجارٍ العمل على صيانته».

وأضاف المكي أن دائرة التحكم بطبرق تعمل على إصلاح العطل الذي تسبب في هذه المشكلة «بمجهودات بسيطة من قبل فنيي شركة الكهرباء» متوقعًا أن يعود التيار الكهربائي لهذه المناطق بعد منتصف الليل هذه الليلة.

وتستهلك مدينة طبرق وما جاورها يوميًا قرابة 120 ميغا وات من الكهرباء منها 80 ميغا يتم استيرادها من مصر عن طريق شبكات وخطوط النقل، بسبب توقف العمل بمشروع خطوط النقل والأبراج بمنطقة المرصص (20 كلم غرب طبرق) على خلفية مطالبة أحد المواطنين بتعويض من الشركة لمرور الأبراج من أرض يملكها.