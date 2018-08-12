انطلاق المرحلة الثانية لصيانة منظومة إنــارة الحقــل الجوي بمطار الأبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 07:49 مساء

أعلنت مصلحة المطارات اليوم الأحد، انطلاق أعمال المرحلة الثانية لصيانة منظومة إنــارة الحقــل الجوي بمطار الأبرق شرق البلاد، وفق ما نشرته المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت أن اللجنة المكلفة من قبل إدارة التجهيزات الفنية برئاسة رئيس قسم إنارة الحقل الجوي باشرت مع فريق المهندسين باللجنة، البدء في أعمال المرحلة الثانية المختصة بمنظومة الإنارة بمطار الأبرق الدولي.

وأضافت أن الأعمال تتمثل في أخذ المسافات وتحديد الأطوال من حافة المهبط إلى وحدات الإنارة ومنها إلى غرف التفتيش، ليتم تركيب الأنابيب وتمرير كوابل التغدية الثانوية بالإضافة إلى تمرير كوابل التغدية الرئيسية.

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