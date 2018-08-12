السراج يبحث مع سفير المجر الاستعانة بطواقم طبية للعمل في ليبيا

لقاء السراج مع السفير المجري في ليبيا. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، خلال استقباله اليوم الأحد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، سفير المجر لدى ليبيا ديبلا مارتون، ونائبه السفير غابور باب، إمكانية الاستعانة بطواقم طبية مجرية بمختلف التخصصات للعمل في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء السراج مع السفير المجري جرت خلاله مناقشة تفعيل اتفاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وبحث فرص التعاون خلال هذه المرحلة في مجالات عدة من بينها الأمن وبرامج تنمية القدرات، ومجال الصحة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الجانبين بحثا أيضًا تعزيز التعاون في مجالي الاتصالات والتعليم وبرنامجًا للمنح الدراسية، منوهًا إلى أن التفاصيل المتعلقة بذلك سيعلن عنها خلال زيارة مرتقبة لوزير الخارجية المجري إلى طرابلس.

وأعرب السفير المجري ديبلا مارتون خلال اللقاء عن تطلع بلاده إلى تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا وفتح آفاق ومجالات التعاون المشترك، مؤكدًا عمق العلاقات الليبية - المجرية.

من جهته رحب السراج بالسفير ديبلا مارتون، مثمنًا تواجد السفارة المجرية والعمل بكامل طاقتها من العاصمة طرابلس، مؤكدًا رغبة ليبيا في تطوير التعاون مع المجر بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، مقدمًا لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا ..