صرف المعاشات الأساسية المتأخرة لصندوق التضامن فرع درنة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 12 أغسطس 2018, 07:21 مساء
منظر عام لمدينة درنة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مكتب النشاط العام والإعلام بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، الأحد، صرف المعاشات الأساسية المتأخرة لفرع مدينة درنة.

وقال مكتب النشاط العام والإعلام بالهيئة، إنه بعد عودة الفرع للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالحكومة الموقتة، تم استكمال إجراءات المعاشات الأساسية من شهر مارس وحتى شهر أغسطس الجاري.

وأوضح مكتب النشاط العام والإعلام بالهيئة، أن رئيس الوزراء ووزير المالية بالحكومة الموقته قدما كافة التسهيلات لتذليل الصعاب من أجل إنجاز الإجراءات والإسراع في صرف المعاشات الأساسية المتأخرة.

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