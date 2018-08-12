الجامعة العربية تكرم الصحفي الليبي المهدي كاجيجي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 06:45 مساء
الصحفي الكاتب الليبي المهدي كاجيجي. (بوابة الوسط)

كرَّمت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، الصحفي الكاتب الليبي المهدي كاجيجي، في حفل أُقيم بمقر الجامعة وسط القاهرة، إلى جانب عدد من الشخصيات العربية التي ساهمت عبر رحلة عطائها في نشر ثقافة السلام والتنمية والعمل ووحدة الصف.

واختارت إدارات منظمات المجتمع المدني والشباب والرياضة والتنمية المستدامة والتعاون الدولي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم العالمي للشباب للاحتفاء بهذا التكريم، تحت شعار «قوتنا في وحدتنا لتعزيز المواطنة والتنمية والسلام» بالاشتراك مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.

ويعد كاجيجي من أبرز الصحفيين الذين تألقوا خلال الفترة الذهبية للصحافة الليبية الحديثة، وهي فترة الستينات، حيث عمل محررًا بجريدة «الحرية» لصاحبها عمر الطشاني، ثم مديرًا للتحرير بها، وحين أقفلت الصحافة الخاصة عمل مراسلاً لـ«دار الصياد» لصاحبها سعيد فريحة، ولا زال يكتب عديد المقالات، مركزًا على القضايا التي تهتم بالشأن المحلي وبالذاكرة الليبية.

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