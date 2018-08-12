السراج يطلع السفير الكوري على الجهود المبذولة لإطلاق المخطوفين من موقع الحساونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 06:41 مساء
لقاء السراج مع السفير الكوري بمقر المكجلس الرئاسي. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أطلع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا كيم يونغ تشاي، على الجهود المبذولة من الجانب الليبي لإطلاق المواطن الكوري المخطوف رفقة فليبينيين من قبل مجموعة خارجة عن القانون، من موقع منظومة الحساونة بجهاز النهار الصناعي، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن السفير الكوري ثمن خلال لقائه السراج، الأحد بمقر المجلس في طرابلس، الجهود المبذولة لإطلاق سراح المخطوفين متمنيًا أن تكلل هذه الجهود بالنجاح.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن السراج رحب بالسفير الكوري، مؤكدًا العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، فيما أشاد السفير الكوري بحسن الاستقبال، وأكد اهتمام بلاده بتنمية العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات.

وأوضح المكتب الإعلامي أن لقاء السراج مع السفير الكوري جرت خلاله مناقشة علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا وكوريا الجنوبية، حيث عبَّـر السراج عن تطلعه لعودة الشركات الكورية لاستئناف عملها في ليبيا.

من جانبه أكد السفير الكوري كيم يونغ تشاي، رغبة بلاده في إعادة الزخم إلى العلاقات الثنائية مع ليبيا، واستعداد الشركات الكورية في العودة إلى ليبيا والمساهمة في حل عدد من المختنقات من بينها مشكلة الكهرباء.

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