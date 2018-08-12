مقتل تشادي يمتهن رعي الإبل شرق بنغازي في سطو مسلح

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 12 أغسطس 2018, 06:21 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. (الإنترنت)

قُـتل تشادي الجنسية طعنًا بسلاح أبيض في عملية سطو مسلح شرق منطقة سيدي خليفة، أحد الأحياء الشرقية لمدينة بنغازي، شرق البلاد.

وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة لـ«بوابة الوسط»، الأحد، إن سليك حامد حمدان (28 عامًا) تشادي الجنسية يمتهن رعي الإبل، قُـتل طعنًا في حادثة سطو مسلح تعرض خلالها لسرقة مبلغ مالي قدره 1000 دينار كانت بحوزته.

وأوضحت المصادر، أن مركز شرطة سيدي خليفة قام بنقل الجثة إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، بعد أن تلقى بلاغًا عن الواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات على الفور في الواقعة.

وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال أيام، حيث قُـتل تشادي آخر وأُصيب سوادنيان يمتهنون رعي الأغنام في حادثة سطو مسلح على الأغنام التي كانت بحوزتهم، بمنطقة جردينة جنوب غرب بنغازي.

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