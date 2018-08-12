ضبط 36 مهاجرًا أفريقيًّا بشواطئ القره بوللي

قال الناطق الإعلامي بالمجلس البلدي ترهونة محمد سعيد، اليوم الأحد، إن جهاز الأمن المركزي بالمدينة ضبط 36 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة.

وأوضح سعيد لـ«بوابة الوسط» أن المهاجرين غير الشرعيين جرى ضبطهم في شواطئ منطقة القره بوللي، مبيناً أن من بين المهاجرين عائلات من أصول إريترية مصحوبون بعدد من الأطفال.

وذكر سعيد أنه بعد التحقيق، معهم وحسب أقوالهم، اتضح أن هناك مجموعة ليبيين اتفقوا معهم لنقلهم إلى البحر مقابل مبلغ مالي قدره 2000 دولار للفرد.

يشار إلى أن جهاز الأمن المركزي، فرع ترهونة، ألقى القبض على 76 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة بمنطقة القره بوللي مطلع شهر أغسطس الجاري، وقام بترحيلهم إلى مركز إيواء قصر بن غشير التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.