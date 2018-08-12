الفوج الخامس من الحجاج يغادر مطار مصراتة إلى الأراضي المقدسة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 05:51 مساء

غادرت، ظهر الأحد، رحلة الفوج الخامس من الحجاج من مطار مصراتة الدولي، متجهة إلى الأراضي المقدسة، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي بالمطار عبر صفحته على «فيسبوك».

وتوقع المكتب الإعلامي لمطار مصراتة أن تصل رحلة الفوج الخامس من الحجاج إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية على الساعة الرابعة عصرًا، متمنيًا للحجاج سلامة الوصول.

وتتوافد على الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية هذه الأيام أفواج الحجيج من مختلف دول العالم لأداء مناسك الحج.

وبدأ الحجاج الليبيون، البالغ عددهم أكثر من 7 آلاف حاج وحاجة، قبل أسبوع في التوجه إلى الأراضي المقدسة من مختلف مناطق البلاد لأداء مناسك الحج.

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