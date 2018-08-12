«الموقتة» تخصص أكثر من 344 مليون دينار لتنفيذ مشاريع طرق ومطارات بـ 33 بلدية بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 05:22 مساء
رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني. (أرشيفية: الإنترنت)

أذنت الحكومة الموقتة، لوزارة المالية بتخصيص أكثر من 344 مليون دينار، لصالح الهيئة العامة للمواصلات والنقل، لغرض تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بالطرق والمطارات لـ33 بلدية بالمنطقة الشرقية الممتدة من بلدية بن جواد غربًا إلى طبرق شرقًا.

ونص قرار مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة رقم (401) لسنة 2018 المنشور على صفحة الهيئة العامة للنقل والمواصلات التابعة للحكومة على «فيسبوك» على أن تأذن وزارة المالية بتخصيص 344 مليونًا و111 ألف دينار للهيئة العامة للمواصلات والنقل لتنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بالطرق والمطارات بالمنطقة الممتدة من بلدية بن جواد غربًا إلى طبرق شرقًا، على أن يتم تسييل المبالغ المالية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء طبقًا للنظم واللوائح السارية.

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