«عدل الوفاق» تبحث مع السفيرة الكندية أوجه الدعم الممكنة للشأن القضائي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 05:16 مساء
لقاء وزير العدل مع السفيرة الكندية. (صفحة وزارة العدل على فيسبوك)

استقبل المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، المستشار محمد عبدالواحد، الأحد، سفيرة كندا لدى ليبيا ميلاري تشايلدر آدامز، ومرافقتها مستشارة ومديرة الأمن بالسفارة كارلا كاستيندا.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المستشار محمد عبدالواحد ناقش مع السفيرة الكندية «عدة ملفات أهمها ملف جهاز الشرطة القضائية والسجون وملف حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، باحثًا أوجه الدعم الممكنة التي تُعنى بالشأن العدلي والقضائي».

وأضافت وزارة العدل أن اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس تطرق إلى جملة من المواضيع المهمة التي تخص قطاع العدل والقضاء في ليبيا.

وحضر اللقاء كل من وكيل الوزارة لدولة القانون وحقوق الإنسان خالد أبو صلاح، ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومستشاري وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني.

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