إنقاذ 60 مهاجرًا غير شرعي شمال صرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 04:48 مساء
المهاجرون الذين جرى انقاذهم شمال صرمان. (مكتب الإعلام والثقافة البحرية)

أعلنت القوات البحرية الليبية، الأحد، إنقاذ 60 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه على بعد 7 أميال بحرية شمال صرمان غرب البلاد.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته على «فيسبوك» أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق «تليل» التابع لدورية حرس السواحل القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية، على تمام الساعة التاسعة صباح اليوم.

وأضاف المكتب الإعلامي أن من بين المهاجرين الذين جرى إنقاذهم 37 رجلاً و19 امرأة و4 أطفال، بينهم ثلاثة من المغرب و6 من بنغلاديش، وجنسيات أفريقية أخرى، مشيرًا إلى إنزالهم بنقطة مصفاة الزاوية التابعة لحرس السواحل عند نحو الساعة 11 صباحًا.

وأكد المكتب الإعلامي تسليم المهاجرين غير الشرعيين إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لهم.

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