رصاصة طائشة تودي بحياة عسكري من الكتيبة «21 صاعقة» في بنغازي

قتل الجندي أحمد محمد سالم الأوجلي إثر إصابته برصاصة طائشة داخل معسكر الكتيبة «21 صاعقة» التابع للقوات الخاصة في منطقة بوعطني بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الأوجلي توفي قبل وصوله إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، بعد محاولة إنقاذه بعد تعرضه للإصابة برصاصة طائشة ارتطمت بالجدار وارتدت إليه أودت بحياته.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن جثمان الجندي أحمد محمد سالم الأوجلي جرى عرضه على الطب الشرعي، الذي أكد أن شظية من عيار ناري هي سبب وفاته، ناتجة عن ارتطام الرصاصة بجدار صلب.