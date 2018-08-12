إنقاذ 60 مهاجرًا غير شرعي شمال صرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 03:28 مساء
مهاجرون غير شرعيين على متن أحد القوارب. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أنقذت دورية تابعة لخفر السواحل 60 مهاجرًا غير شرعي اليوم الأحد، بنقطة مصفاة الزاوية، وعلى بعد 7 أميال شمال صرمان.

وأوضح الناطق باسم القوات البحرية التابعة للمجلس الرئاسي أيوب قاسم أن من بين الناجين 37 رجلًا، و19امرأة، وأربعة أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه، مشيرًا إلى أن عملية الإنقاذ جرت في الساعة التاسعة صباحًا على متن الزورق تليل.

ومن بين المهاجرين 3 من المغرب وستة من بنغلاديش، وفق الناطق باسم القوات البحرية.

وكانت سفينة الإنقاذ «أكواريوس» التي أثارت عاصفة دبلوماسية في يونيو، أنقذت 25 مهاجرًا صباح الجمعة قبالة ليبيا من دون معرفة الميناء الذي سيستقبلهم.
 

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