بعيرة يتوقع استمرار الجدل بشأن قانون الاستفتاء خلال جلسة «النواب» غدًا

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 12 أغسطس 2018, 02:55 مساء
النائب أبوبكر بعيرة. (بوابة الوسط)

قال عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة، اليوم الأحد، إن مجلس النواب سيناقش غدًا الإثنين مسودة قانون الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح، متوقعًا استمرار الجدل والاختلاف.

وأضاف بعيرة في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، الإشكالية القائمة هي أن المادة الأولى، فقرة 6 من التعديل السابع على الإعلان الدستوري، تنص على وجوب حصول أي تعديل على المسائل المتعلقة بشؤون الانتخاب على 120 صوتًا، وهذا أمر يصعب تحقيقه حاليًا.

وأوضح أن مجلس النواب أحال في الجلسة الماضية مسألة ما إذا كان نص هذه المادة ينطبق على مشروع قانون الاستفتاء أم لا إلى لجنة استشارية داخلية تابعة للمجلس، وهذا أمر قد لا يكون صحيحًا، مشيرًا إلى أنه «يتعلق بتفسير مادة دستورية، وهو أمر ينبغي أن تختص به فقط الدائرة الدستوية بالمحكمة العليا».

وفي الحادي والثلاثين من يوليو الماضي، أنهى مجلس النواب جلسة خصصها لمناقشة قانون الاستفتاء على الدستور دون التوصل إلى نتيجة تحسم الجدل بشأن المادة «8»، ليدخل القانون دورة جديدة من التأجيل، لكن هذه المرة 14 يومًا أخرى.
 

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