معيتيق يبحث مع لجنة بمجلس الدولة خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي

معيتيق ورئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الدولة محمد تكالة. (إدارة التواصل الإعلامي بمجلس الوزراء)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، مشاريع وقرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال لقاء مع رئيس لجنة تنمية وتطوير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الدولة محمد تكالة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الاتفاق على تكثيف الجهود لاستكمال المشاورات لضمان نجاح البرنامج للحد من معاناة المواطن، وفق الصفحة الرسمية لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

ويكثف أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومسؤولون بالمصرف المركزي اللقاءات مع مسؤولين ومصرفيين تمهيدًا لإطلاق البرنامج الذي يتضمن عدة خطوات، من بينها فرض رسوم على النقد الأجنبي.

حضر اللقاء عضو اللجنة فتحي الشريف، وعدد من مستشاري معيتيق.

