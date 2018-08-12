الدينار يسجل ارتفاعًا مقابل عملات أجنبية رئيسة

سجل سعر صرف الدينار ارتفاعًا جماعيًا مقابل عملات أجنبية رئيسة في السوق السوداء اليوم الأحد.

وبلغ سعر الدولار 6.24 دينار اليوم، مقابل 6.28 دينار أمس بفارق 4 قروش، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أما اليورو فقد بلغ 7.15 دينار اليوم مقارنة بـ 7.17 دينار أمس، كذلك سجل الجنيه الإسترليني 7.92 دينار مقابل 7.94 دينار، بفارق قرشين لكل من العملتين الأوروبية والبريطانية.

وتترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرى وضعه بالتنسيق بين حكومة الوفاق والمصرف المركزي، ويتضمن عدة آليات من بينها فرض رسوم على النقد الأجنبي.