وصول 40 حاوية زيت طهي إلى ميناء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 01:48 مساء

أعلن ميناء بنغازي التفتيش على الدفعة الثانية من شحنة زيت الطهي الواردة لميناء بنغازي التي تضم 40 حاوية، اليوم الأحد.

وأشار مفتاح الشهيبي الناطق باسم إدارة الميناء إلى الإفراج عن الشحنة في الأيام القليلة القادمة، بعد إنهاء الإجراءات الجمركية والصحية المتعلقة بها، حسب الصفحة الرسمية للميناء.

كانت جمارك ميناء بنغازي أفرجت الخميس الماضي عن 31 حاوية حجم 40 قدمًا من إجمالي شحنة زيت الطهي الواردة إلى الميناء بعد إنهاء الإجراءات الجمركية والصحية المتعلقة بالشحنة.

وتشهد أسواق بنغازي ارتفاعًا غير مسبوق لزيت الطهي، إذ بلغ سعر اللتر الواحد لبعض الأنواع نحو أكثر من سبعة دنانير.
 

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