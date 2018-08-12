606 مرضى أورام يتلقون علاجًا بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 01:13 مساء
وزير الصحة المفوض عمر بشير الطاهر خلال زيارة سابقة لقسم أورام الأطفال بمركز طرابلس الطبي.(بوابة الوسط)

أفادت إحصاءات وزارة الصحة في حكومة الوفاق بإحالة 606 حالات أورام لتلقي العلاج بالخارج خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح تقرير مكتب شؤون اللجان المركزية للعلاج، الذي نقلت إدارة الإعلام بالوزارة مقتطفات منه إلى إحالة حالتين أورام للعلاج في مصر، و 270 حالة إلى الأردن؛ و334 حالة أخرى للعلاج بتونس.

وحسب التقرير، فإن الحالات قد تمت إحالتها على مجموعتين؛ الأولى تضمنت 40 حالة أحيلت خلال الفترة من 14 فبراير وحتى 22 مارس.

أما المجموعة الثانية فتضمنت 566 حالة تمت إحالتها خلال الفترة الممتدة من 30 أبريل وحتى 28 من يونيو.

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