«المجلس الصحي العام» في عُهدة «هيكلة المؤسسات»

وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات خلال اجتماع الخميس الماضي. (المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء)

بحثت وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات، الدكتورة إيمان بن يونس، مقترح الهيكل التنظيمي للمجلس الصحي العام، وذلك خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي، مع كل من عضو لجنة الأزمة للملف الصحي راغب المبروك، ورئيس مجلس إدارة المجلس الصحي العام مراد القريو.

وأكدت الوزيرة بن يونس، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، أهمية دراسة التشريعات النافذة الخاصة بقطاع الصحة وإيجاد الصيغة المناسبة التي تضمن تنسيق العمل بين الأجسام المختلفة في قطاع الصحة، بما يضمن عدم وجود ازدواجية في الاختصاصات.

وشدد الحضور على أهمية ربط وزارة الصحة وجميع الأجسام ذات العلاقة في الوزارة، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

