مسؤول يوضح سبب تدني نسبة نجاح الثانوية العامة في سرت

لجنة امتحانات في جامعة سرت. (الصفحة الرسمية للجامعة)

قال مراقب تعليم سرت، مفتاح عبدالكافي، إن نسبة النجاح لطلاب الشهادة الثانوية العامة على مستوى البلدية لا تتجاوز 31%، فيما أرجع مسؤول الامتحانات بسرت تدني النتيجة إلى تشدد لجان الامتحانات، بحيث منعت ظاهرة الغش التي كانت متفشية.

وأوضح مفتاح، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أن المتقدمين لامتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي والتكميلي كانوا 1291 طالبًا وطالبة. ولفت إلى نجاح 291 طالبًا وطالبة، منوهًا إلى أن هذه النسبة تحدث لأول مرة منذ سنوات.

يشار إلى نسبة النجاح في الشهادة الثانوية العامة بلغت 38.06%، و35.2% لمرحلة التعليم الفني المتوسط. فيما سجلت الشهادة الإعدادية أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات، بنسبة 54.24%.