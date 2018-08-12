النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة: على الشباب التفكير «جديًا» في السلطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 10:29 صباحا
النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب. (أرشيفية: بوابة الوسط)

دعا النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، فوزي العقاب، صباح الأحد الشباب إلى التفكير جديًا في السلطة.

وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر» في مناسبة اليوم الدولي للشباب: «على الشباب التفكير جديًا في السلطة».

وأضاف: «هم أقل تعقيدًا وأكثر مرونة وأسرع حركة وأقوى طاقة وهم أصحاب المستقبل»، مردفًا: «كل شيء جائز إلا حكم العجائز».

كان مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، وجه كلمة إلى شباب وشابات ليبيا بالمناسبة نفسها، عبر فيها عن تأييده استعجال الشباب لبناء الدولة.

ويحتفل العالم في 12 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للشباب، والذي جرى اختياره من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة العام 1999.

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