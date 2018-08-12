المبعوث الأممي لشباب ليبيا: نؤيد استعجالكم بناء مؤسسات الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 10:19 صباحا
سلامة خلال كلمة مصورة إلى شباب ليبيا بمناسبة اليوم العالمي. (بوابة الوسط)

قال مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، صباح الأحد إن صبر شابات وشباب ليبيا نفد، معبرًا عن تأييده استعجال الشباب لبناء الدولة.

وأوضح في كلمة لمناسبة اليوم العالمي للشباب: «أعمل كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا منذ عام، وأسمع من الشباب وأرى منهم نفاد صبر من الحاضر والأمل في المستقبل».

وأضاف في تسجيل مصور بثه الحساب الرسمي للبعثة بموقع «تويتر»: «هذا النفاد في صبر الشباب هو نفاد في صبري، وأنا مع استعجال الشباب في بناء المؤسسات لبناء مستقبل مختلف».

وقال: «هذا يقتضي التمسك بالأمل والعمل والضغط على الجيل الذي هو في السلطة اليوم، لكي يستعجلوا الحل، لكي يقوم المشرع بالتشريع، والمنفذ بالتنفيذ، والإداري بالإدارة، والمسؤول عن الخدمات بتقديمها فعلاً».

وخاطب الشباب بالقول: «التأخر في التوصل إلى تفاهم حقيقي يضر بمستقبل بلادكم ويسيء إليكم كشباب»، مضيفًا: «استعجال التوصل إلى حل، ودولة شرعية موحدة قادرة محقة عادلة، وهذا الاستعجال مشروع عبروا عنه ونحن إلى جانبكم في أي تعبير عن هذا الاستعجال».

ويحتفل العالم في 12 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للشباب، والذي جرى اختياره من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة العام 1999.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلال اجتماعه مع سلامة... نصية يبدي تفاؤله بتصويت مجلس النواب على قانون الاستفتاء
ليبيا
معهد أسترالي: العنف يستنزف 26% من الناتج المحلي في ليبيا
ليبيا
عزالدين بن الأعمى لـ «الوسط»: علينا الاهتمام بالطفل الليبي وتعريفه تاريخ أجداده
ثقافة وفن
لجنة الخبراء الأممية: المجموعات المسلحة «تهديد مباشر» للعملية السياسية في ليبيا
ليبيا
«غالاكسي نوت 9» بذاكرة عملاقة
علوم وتكنولوجيا
«فرسان المتوسط» يواجهون «الأولاد» من أجل «الأمم»
رياضة محلية
كاركاتير خيري - نتائج امتحانات الشهادة الثانوية
كاريكاتير
طوفان «البذاءة» يهدد الأسر الليبية!
ليبيا
أزمات الدينار تصل إلى مراكز الشرطة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإفراط في تناول المسكنات يتسبب في ولادة أطفال مدمنين