المبعوث الأممي لشباب ليبيا: نؤيد استعجالكم بناء مؤسسات الدولة

سلامة خلال كلمة مصورة إلى شباب ليبيا بمناسبة اليوم العالمي. (بوابة الوسط)

قال مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، صباح الأحد إن صبر شابات وشباب ليبيا نفد، معبرًا عن تأييده استعجال الشباب لبناء الدولة.

وأوضح في كلمة لمناسبة اليوم العالمي للشباب: «أعمل كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا منذ عام، وأسمع من الشباب وأرى منهم نفاد صبر من الحاضر والأمل في المستقبل».

وأضاف في تسجيل مصور بثه الحساب الرسمي للبعثة بموقع «تويتر»: «هذا النفاد في صبر الشباب هو نفاد في صبري، وأنا مع استعجال الشباب في بناء المؤسسات لبناء مستقبل مختلف».

وقال: «هذا يقتضي التمسك بالأمل والعمل والضغط على الجيل الذي هو في السلطة اليوم، لكي يستعجلوا الحل، لكي يقوم المشرع بالتشريع، والمنفذ بالتنفيذ، والإداري بالإدارة، والمسؤول عن الخدمات بتقديمها فعلاً».

وخاطب الشباب بالقول: «التأخر في التوصل إلى تفاهم حقيقي يضر بمستقبل بلادكم ويسيء إليكم كشباب»، مضيفًا: «استعجال التوصل إلى حل، ودولة شرعية موحدة قادرة محقة عادلة، وهذا الاستعجال مشروع عبروا عنه ونحن إلى جانبكم في أي تعبير عن هذا الاستعجال».

ويحتفل العالم في 12 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للشباب، والذي جرى اختياره من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة العام 1999.