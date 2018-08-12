مقتل تشادي وإصابة سودانيين في سطو مسلح غرب بنغازي

سيارة إسعاف أمام أحد المستشفيات. (أرشيفية: الإنترنت)

لقي تشادي مصرعه طعنًا بسلاح أبيض وأصيب سودانيين اثنين بجراح متفرقة في عملية سطو مسلح بمنطقة جردينه جنوب غرب مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن حسين عمر (22 عامًا) تشادي الجنسية يمتهن رعي الأغنام قتل بسلاح ابيض طعنًا في الجنب الأيمن واليد اليسرى وعلى الرأس، وأصيب سودانيين اثنين في السطو المسلح لسرقة الأغنام التي كانت بحوزتهم.

وأوضحت المصادر، أن جثة القتيل نقلت إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، بينما أسعاف السودانيين الى مركز بنغازي الطبي لتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازم].

وأكدت المصادر ذاتها، أن الأجهزة الأمنية باشرت فورًا التحقيق في الواقعة، كما ضبطت شخصًا مشتبه وهو رهن الاعتقال والتحقيق للإدلاء بأقواله بحسب المصادر.