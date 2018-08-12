مقتل تشادي وإصابة سودانيين في سطو مسلح غرب بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 12 أغسطس 2018, 08:24 صباحا
سيارة إسعاف أمام أحد المستشفيات. (أرشيفية: الإنترنت)

لقي تشادي مصرعه طعنًا بسلاح أبيض وأصيب سودانيين اثنين بجراح متفرقة في عملية سطو مسلح بمنطقة جردينه جنوب غرب مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن حسين عمر (22 عامًا) تشادي الجنسية يمتهن رعي الأغنام قتل بسلاح ابيض طعنًا في الجنب الأيمن واليد اليسرى وعلى الرأس، وأصيب سودانيين اثنين في السطو المسلح لسرقة الأغنام التي كانت بحوزتهم.

وأوضحت المصادر، أن جثة القتيل نقلت إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، بينما أسعاف السودانيين الى مركز بنغازي الطبي لتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازم].

وأكدت المصادر ذاتها، أن الأجهزة الأمنية باشرت فورًا التحقيق في الواقعة، كما ضبطت شخصًا مشتبه وهو رهن الاعتقال والتحقيق للإدلاء بأقواله بحسب المصادر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلال اجتماعه مع سلامة... نصية يبدي تفاؤله بتصويت مجلس النواب على قانون الاستفتاء
ليبيا
معهد أسترالي: العنف يستنزف 26% من الناتج المحلي في ليبيا
ليبيا
عزالدين بن الأعمى لـ «الوسط»: علينا الاهتمام بالطفل الليبي وتعريفه تاريخ أجداده
ثقافة وفن
«فرسان المتوسط» يواجهون «الأولاد» من أجل «الأمم»
رياضة محلية
كاركاتير خيري - نتائج امتحانات الشهادة الثانوية
كاريكاتير
طوفان «البذاءة» يهدد الأسر الليبية!
ليبيا
أزمات الدينار تصل إلى مراكز الشرطة
ليبيا
الليبيون ضمن الأكثر مشاركة في الفعاليات الثقافية بالجامعة العربية
ليبيا
المسماري: طلبنا التدخل الروسي عبر ثلاثة مواقف
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 طرق طبيعية لعلاج ثقوب الوجه