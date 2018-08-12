بتعليمات من الثني .. وفد رفيع من الحكومة الموقتة يصل سبها

وصل إلى بلدية سبها السبت وفد وزاري رفيع يمثل الحكومة الموقتة وذلك لتفقد كافة مناطق وبلديات الجنوب بناء على تعليمات من رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني.

ونشرت الصفحة الرسمية للحكومة الموقتة بـ«فيسبوك» ليل السبت صورا للوفد خلال وصوله لمدينة سبها.

وترأس وفد الحكومة الموقتة الذي يجري «زيارته الأولى من نوعها بهذا التمثيل الوزاري الرفيع لإقليم فزان، وزير التعليم فوزي بومريز».

وفور وصوله للمدينة، استهل وفد الحكومة جولته بعقد اجتماع موسع بعميد بلدية سبها، وعميد بلدية وادي البوانيس وذلك بمقر صندق الضمان الاجتماعي سبها.

وعرض عمداء البلديات المشاكل والصعوبات المعيشية والخدمية والأمنية التي تواجه البلديتين بشكل خاص وعموم الجنوب الليبي عامة.

كما طرح عمداء البلديتين الحلول والمعالجات التي من الممكن أن تقدمها الحكومة الموقتة لحل كافة المختنقات الأساسية.

كما عرضا المشاريع التي تقرر تنفيذها بالبلديتين بشكل عاجل والتي تمثل أهمها في مشاكل المياه والصرف الصحي التي يعاني منها المواطن بشكل كبير في كافة مناطق الجنوب التي تعاني انهيارا في شبكتي المياه والصرف الصحي.

وفي هذا السياق أبدت وزارة الحكم المحلي استعدادها للعمل الكامل مع المجالس البلدية لحل ومعالجة وتوفير متطلبات بلديات الجنوب.

كما تعهد الوفد بتلبية كل المتطلبات التي قدمتها البلديتين بشكل عاجل كما أجرى الوفد زيارة لجامعة سبها وذلك للاطلاع على سير العمل بها.

ووجه الوفد دعوة لعمداء البلديتين ومسؤولي القطاعات بهما للتواصل المباشر مع رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتلبية كافة احتياجاته.