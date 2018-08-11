أعضاء من مجلس النواب يبحثون مع رئيس البرلمان الأفريقي الوضع في ليبيا

بحث أعضاء من مجلس النواب، السبت، مع رئيس البرلمان الأفريقي الوضع الليبي الراهن، على هامش مشاركتهم في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقي بمقره في ميدرلاند بجنوب أفريقيا.

وقال عضو مجلس النواب صالح قلمة، أحد أعضاء الوفد الليبي لـ«بوابة الوسط»، إنهم بحثوا خلال اجتماعهم مع رئيس البرلمان الأفريقي الدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمان الأفريقي في المستقبل للتعامل مع الأزمة الليبية.

وأضاف قلمة أنهم أكدوا لرئيس البرلمان ضرورة طرح ملف الأزمة الليبية في جلسة البرلمان الأفريقي المقبلة ، التي ستعقد في راوندا خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأكد قلمة أن النواب الليبيين الذين حضروا الاجتماعات التي عُـقدت اليوم بجنوب أفريقيا هم عبدالقادر حسن وسالم اقنان ويوسف كمود وصالح قلمة وامدلله قندة.