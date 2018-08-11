سلطان هاجييف يزور مركز تدريب «تويوتا» في مصراتة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 11 أغسطس 2018, 10:51 مساء

زار مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا، سلطان هاجييف، مركز تدريب «تويوتا» بمدينة مصراتة للاطلاع على سير التدريب المهني الذي يتم تنفيذه حالياًّ في إطار مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي المموَّل من الاتحاد الأوروبي.

وقال سلطان هاجييف خلال لقائه المتدربين بمركز تويوتا: «سعيد برؤية العمل في المقر الرئيسي لتويوتا ليبيا، حيث يتعلم هؤلاء الشباب من خبرة 73 سنة من الابتكار داخل شركة تويوتا، حيث تقدم هذه الأخيرة أمثلة جيدة للصمود والنجاح بناءً على فلسفة الشركة ومبادئها القوية».

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة تويوتا ليبيا  قد وقَّعا في شهر يونيو الماضي اتفاق شراكة جرى على إثره اختيار 17 شابًا ليبيًّا من مدن طرابلس ومصراتة وصبراتة والزاوية وسوكنة ومرزق وبنغازي وأوباري ودرنة للمشاركة في تدريب مهني مدته ثلاثة أشهر في مجالات صيانة السيارات، ومهارات استخدام الكمبيوتر واللغة الإنجليزية.

يشار إلى أن مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي يعد مبادرة يتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي وبلديات طرابلس وصبراتة وسبها ومرزق وبنغازي والكفرة.

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