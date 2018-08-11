عميد وازن يؤكد لـ«بوابة الوسط» فتح المعبر البري مع تونس

أكد عميد بلدية وازن محمد صنام لـ«بوابة الوسط»، فتح المعبر البري مع تونس قبل قليل، وعودة حركة التنقل بين البلدين (ليبيا- تونس) بشكل اعتيادي، بعد إغلاق دام ثلاثة أيام متواصلة.

وقال صنام في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن فتح المعبر جاء بعد التواصل مع الجانب التونسي وانتهاء المظاهرات والاحتجاجات من أهالى المناطق التونسية القريبة من المعبر، وتأمين الطريق أمام المسافرين.

وأوضح صنام، أن «الأمور تسير بشكل جيد واعتيادي، وحركة المرور في الجانبين أصبحت طبيعية، ودخلت خلال الدقائق الأولى بعد فتح المعبر نحو 8 سيارات»، لافتًا إلى أن «الطريق مؤمنة بعد انتهاء الاحتجاجات» على الجانب التونسي .

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أن السلطات التونسية أغلقت معبر وازن البري أمام حركة التنقل بين البلدين، باستثناء الحالات الإنسانية وسيارات الإسعاف، بسبب احتجاجات أهالي المناطق التونسية القريبة من المعبر، بعد تطبيق الجهات الليبية المختصة القوانين واللوائح التي تمنع تهريب البضائع والمحروقات.

وكانت وزارة الداخلية طالبت «المواطنين الراغبين في التنقل عبر معبر وازن البري بأخذ العلم بالخصوص» وفق تنويه سابق نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».