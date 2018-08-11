اللجنة الفرعية لانتخابات بلدية بني وليد تبدأ قبول إجراءات وكلاء المرشحين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 11 أغسطس 2018, 08:57 مساء

فتحت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، السبت، باب قبول إجراءات وكلاء المرشحين لعضوية المجلس البلدي الذي سيجرى انتخابه خلفًا للمجلس المحلي بالمدينة.

وقال عضو اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، جمعة سعيد، لـ«بوابة الوسط»، إن باب القبول سيكون خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بمقر اللجنة الفرعية بكلية الهندسة الإلكترونية بني وليد، إضافة لقبول إجراءات المراقبين المحليين ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف سعيد أن اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد مددت عملية تسجيل الناخبين حتى يوم الخميس المقبل، 16 أغسطس الجاري، من أجل إتاحة الفرصة لعملية التسجيل بالمنظومة.

ولم تعقد الانتخابات البلدية في بني وليد بسبب بعض المشاكل الفنية التي كانت تمر بها المدينة، أثناء الموعد المحدد من وزارة الحكم المحلي لانتخاب المجالس البلدية، حيث يقوم مجلسها المحلي المشكل العام 2011 بتسيير الخدمات في المدينة.

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