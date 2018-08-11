وفد من الحكومة الموقتة يصل إلى سبها لمتابعة الأوضاع في المنطقة الجنوبية

استقبال وفد الحكومة الموقتة في الجنوب. (تصوير: رمضان كرنفودة)

وصل، السبت، وفد من الحكومة الموقتة إلى مدينة سبها برئاسة وزير التعليم الدكتور فوزي عبدالرحيم؛ لمتابعة الأوضاع في بلديات المنطقة والوقوف على احتياجاتها.

وكان فى استقبال الوفد بمطار تمنهنت عميد بلدية سبها حامد الخيالي، وعميد بلدية براك الشاطئ وأعضاء المجلس البلدي وادي البوانيس ومديرا أمن سبها والبوانيس وعدد من أعيان سبها ووادي البوانيس.

وعقد الوفد فى مدينة سبها اجتماعًا استمع خلاله إلى مشاكل مدينة سبها وبلدية براك الشاطئ وما تعانيه تلك المناطق من عدم توافر الأمن والخدمات ونقص السيولة النقدية والوقود والدواء والحدود المخترقة.

وقال وزير التعليم بالحكومة الموقتة الدكتور فوزي عبدالرحيم لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من الزيارة هو الإطلاع على ما تعانيه المنطقة، والاستماع إلى بلديات الجنوب والإدارات الحكومية، والتواصل مباشرة مع بلديات الجنوب، خصوصًا بلدية سبها، مشيرًا إلى أن الحكومة الموقتة تعاني عدم التواصل مع بلديات الجنوب.

وأضاف عبدالرحيم أن بلديات الجنوب سلمت وفد الحكومة الموقتة بعض المشاريع والاقتراحات التي ستتم دراستها مع رئاسة مجلس وزراء الحكومة الموقتة، مؤكدًا أن نتائج اجتماعاتهم في سبها «كانت طيبة، وسوف يكون هناك تواصل مباشر»، مشيرًا إلى أن «هذه أول مرة يصل وفد وزاري من الحكومة الموقتة إلى مدينة سبها».

وأكد عدالرحيم أن الحكومة الموقتة تدرك وتتفهم الانتقادات الموجهة إليها من مواطني الجنوب بسبب تدهور الوضع الأمني وتردي الخدمات في المنطقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تقترض من المصارف ونجحت في حل بعض الأزمات في المناطق التي تسيطر عليها.

ورأى رئيس وفد الحكومة الموقتة، أن سبب تقصير الحكومة تجاه الجنوب يعود إلى «بلديات الجنوب» التي لا تتواصل مع الحكومة الموقتة، مشيرًا إلى أن رئاسة الحكومة «أنشات لجنة أزمة خاصة بالجنوب وديوان رئاسة الوزراء بالجنوب وخصصت مبالغ مالية كبيرة جدًّا».

وذكر عبدالرحيم أن هناك بعض المشاريع بدأت الحكومة العمل فيها وأخرى متوقفة نتيجة الظروف الأمنية، وبعض المشاريع لا تزال تحت الدراسة، مؤكدًا ان الحكومة الموقتة تشعر بمعاناة المواطن فى الجنوب وستقف إلى جانبه بكل الإمكانات المتاحة لديها.

وأوضح مدير إدارة شؤون الطرق والنقل البري بالهيئة العامة للمواصلات بالحكومة الموقتة، المهندس محمد عبدالله لـ«بوابة الوسط» أن الحكومة تلقت عديد المذكرات فى الفترة السابقة بشأن تنفيذ بعض مشاريع الطرق بالمنطقة الجنوبية، أسوة بالمنطقتين الغربية والشرقية، منوهًا إلى أنهم سيحاولون تذليل الصعوبات للمواطن فى الجنوب.

الطائرة التي تقل وفد الحكومة الموقتة بمطار تمنت. (تصوير: رمضان كرنفودة)

وفد الحكومة الموقتة خلال اجتماعه مع المسؤولين في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

وفد الحكومة الموقتة خلال اجتماعه مع المسؤولين في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)