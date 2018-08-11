تظاهرة في أجدابيا للتنديد بالتدخل الإيطالي في الشأن الداخلي لليبيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 11 أغسطس 2018, 08:50 مساء
نشطاء في أجدابيا يتظاهرون للتنديد بالموقف الإيطالي في ليبيا. (الإنترنت)

نظم عدد من الناشطين الشباب في مدينة أجدابيا، السبت، تظاهرة بساحة مصرف الوحدة وسط المدينة، للتنديد بالتدخل الإيطالي في الشأن الداخلي لليبيا.

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات مدونًا عليها شعارات منددة بالتدخل الإيطالي في الشأن الداخلي لليبيا، وكذلك تصريحات سفيرها جوزيبي بيروني.

وأقدم المتظاهرون على حرق العلم الإيطالي، وداسوا بأقدامهم صورة السفير جوزيبي بيروني، مطالبين بطرده من البلاد وإجراء الانتخابات في موعدها.

كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «نعم لمؤسستي الجيش الليبي والشرطة» و«لا للتدخل في الشأن الداخلي لليبيا»، منبهين إلى أن «ليبيا خط أحمر».

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